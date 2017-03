Thor: Ragnarok, Hulk e il Dio del Tuono nelle nuove immagini del merchandising

Siamo tutti in fervente attesa per l'arrivo di un primo trailer ufficiale dell'attesissimo, e mentreha destato ancora di più l'attenzione dei fan dicendo che sarà "", ecco che oggi sono sbucate online nuove immagini direttamente dal merchandising del film.

Descritto come una sorta di space-trip con protagonisti Thor (Chris Hemsworth), Loki (Tom Hiddleston) e Hulk (Mark Ruffalo), il terzo capitolo cinematografico delle avventure del Dio del Tuono diretto da Taika Waititi sarà prevalentemente ambientato nello spazio e in altri pianeti, specie in quello governato da Grandmaster (Jeff Goldblum), che a quanto pare costringerà i nostri eroi a combattere in una gigantesca arena.



Ovviamente si è attinto in parte alla fenomenale run di Planet Hulk, modificandola e adeguandola alle esigenze del prodotto. Al momento, comunque, sembra che il progetto possa regalare qualcosa di totalmente diverso dai precedenti capitolo e dal resto dei film Marvel, strizzando un occhio a Guardiani della Galassia e rivolgendone un altro alla filmografia scatenata, ironica, e indie-pop di Waititi, sicuramente un regista sopra le righe e decisamente eccentrico.



Vi ricordiamo che Thor: Ragnarok vedrà nel cast anche Cate Blanchett, Karl Urban, Tessa Thompson, Idris Elba e Anthony Hopkins, per un'uscita prevista nelle sale il 25 ottobre 2017.



Ecco le nuove immagini: