Thor: Ragnarok, Hulk e il Dio del Tuono insieme nel nuovo art-work promozionale

Alcune delle bellissime immagini che adornano i muri dei Marvel Studios ha trovato una via per il web così che la potessimo vedere tutti. E ci dà un accenno dei concept designs del nuovo e attesissimodi

I concept art che si trovano in giro per i muri degli Studios della Casa delle Idee sono tantissimi, ma questo ancora non lo avevamo visto e nell'immagine ci sono Thor (Chris Hemsworth) e Hulk (Mark Ruffalo), armati per entrare in battaglia. Anche se i due sembrano sul punto di darsele, a un certo momento uniranno le forze per cercare di scappare e, diciamocelo, succederà nel film che andremo a vedere.

La sinossi di Thor: Ragnarok ci dice che "Thor è imprigionato dall'altra parte dell'universo senza il suo potente martello e si ritrova a dover intraprendere una corsa contro il tempo per tornare ad Asgard e fermare Ragnarok - la distruzione del suo mondo e la fine della civiltà asgardiana - il tutto per opera di una nuova e potente minaccia, la spietata Hela (Cate Blanchett). Ma prima di fare questo deve sopravvivere a un combattimento stile gladiatori che lo vedrà affrontare proprio un suo vecchio amico, l'Incredibile Hulk!"

Il film esce in Italia il 25 ottobre 2017 e il cast è composto da: Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Mark Ruffalo, Idris Elba, Cate Blanchett, Jaimie Alexander, Karl Urban, Anthony Hopkins, Ray Stevenson, Sam Neill, Jeff Goldblum, Tessa Thompson, Taika Waititi, Stan Lee e Lou Ferrigno.