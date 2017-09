Thor: Ragnarok, Hogun torna nella nuova foto ufficiale

In attesa di ottobre, i Marvel Studios hanno diffuso in rete una nuova foto ufficiale dadiin cui ritroviamo uno dei Tre Guerrieri, Hogun, interpretato ancora una volta da. Potete visionarla dopo il salto.

Il destino de I Tre Guerrieri e Lady Sif era sconosciuto e, in un primo momento, sembrava che fossero stati esclusi dalla terza pellicola dedicata al Dio del Tuono della Marvel. Poi alcuni rumor di quest'estate avevano, invece, semi-confermato quantomeno il ritorno di tutti i Tre Guerrieri, almeno in piccole parti. Stiamo parlando di Asano nei panni di Hogun, ormai confermato ufficialmente dalla foto, ma anche di Ray Stevenson (Volstagg) e Zachary Levi (Fandral). Di questi ultimi due ancora non vi è traccia e dovremmo aspettare l'avvicinarsi dell'uscita nelle sale per scoprire se ci saranno o meno.

La medesima cosa, ovviamente, per l'amata dai fan, Lady Sif (interpretata da Jaimie Alexander), anche lei rumoreggiata per una piccola parte.