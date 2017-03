Thor: Ragnarok, Hemsworth scherza sul suo licenziamento ai tempi di Civil War

L'anno scorso, ihanno realizzato uno dei loro progetti più ambiziosi con. Il blockbuster aveva un cast impressionante, e i fratellihanno gestito decine di eroi, da. Ma, come avrete notato, due grandi supereroi sono stati lasciati in disparte:

Quando la Guerra Civile dei supereroi si è scatenata al cinema, sia Thor che Hulk non erano presenti sul campo di battaglia. Thor era ancora alla ricerca di risposte alle visioni avute durante Avengers: Age of Ultron. Mentre Hulk, l’alter-ego di Bruce Banner, era ancora disperso chissà dove dopo aver abbandonato gli Avengers. I due personaggi torneranno però quest'anno, quando Thor: Ragnarok farà il suo debutto al cinema nel mese di novembre, e i fan sono entusiasti di vedere il ritorno della coppia.

Eppure, nessuno può essere più contento del ritorno di Thor di Chris Hemsworth stesso. La stella del cinema ha recentemente parlato con Entertainment Weekly sulla tanto attesa uscita del film. Hemsworth ha infatti scherzato sul fatto che si è sentito sollevato dalla realizzazione del terzo film di Thor, perché cominciava a chiedersi se lui e Mark Ruffalo fossero stati licenziati dopo che erano stati esonerati da Civil War.

"Dicevo a me stesso: 'Cosa? Siamo stati licenziati?'", Ha ricordato Hemsworth."Ma la Marvel ci ha rapidamente rassicurato, 'No, voi ragazzi avrete il vostro viaggio personale, e al fine di far funzionare il tutto non potrete essere parte di questo film.'"

Hemsworth ha continuato, dicendo: "Guarda, si è rivelata semplicemente la scelta perfetta perché abbiamo avuto modo di fare un mucchio di cose che non avremmo potuto fare altrimenti."

In Thor: Ragnarok, Thor viene imprigionato dall'altra parte dell'universo senza il suo potente martello e dovrà cimentarsi in una sequenza di sfide contro il suo ex alleato e compagno Hulk, per poter raggiungere Asgard e fermare il Ragnarok, la distruzione del suo pianeta e la fine della civiltà asgardiana per mano della spietata Hela.