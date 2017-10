Thor: Ragnarok, Hela in azione nella nuova featurette

Non manca poi molto all'arrivo dinelle sale cinematografiche italiane (l'appuntamento è previsto per il 26 ottobre). Ed oggi arriva in rete una nuova featurette - che trovate dopo il salto - incentrata sulla villain della pellicola, la Hela interpretata da

Sebbene uno dei punti di forza della trama, più attesi dai fan, è lo scontro tra titani tra Thor (Chris Hemsworth) e Hulk (Mark Ruffalo), i Marvel Studios hanno dedicato ampio spazio durante il marketing anche alla villain Hela interpretata da Cate Blanchett, con numerose interviste e spot televisivi.

La pellicola è diretta da Taika Waititi e vede nel cast anche Tom Hiddleston, Idris Elba, Karl Urban, Tessa Thompson, Jeff Goldblum, Benedict Cumberbatch e Anthony Hopkins.