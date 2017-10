Thor: Ragnarok, Feige spiega il finale di Hulk in Avengers: Age of Ultron

Come saprete,, in uscita il 25 ottobre in Italia, è l'inizio di una trilogia dedicata al personaggio di Hulk , una sorta di riduzione cinematografica di

E se i fan pensano che era tutto programmato sin da Avengers: Age of Ultron... si sbagliano di grosso. In un'intervista, il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha svelato che all'epoca della realizzazione di Age of Ultron i rumor su Planet Hulk erano totalmente falsi ma che la Marvel ha ripensato ai suoi piani dopo i consigli di Joss Whedon e il pensiero dei fan sul web.

"Alla fine il rumor si è rivelato 'vero' ma, in realtà, era totalmente falso all'inizio" afferma Feige "Non avevamo alcun piano di adattare Planet Hulk all'epoca. Alla fine di Age of Ultron, se vi ricordate, Hulk se ne va via con il Quinjet... ma non era l'inizio di Planet Hulk.".

Come svelato anche da Whedon, il regista aveva ideato la sequenza con Hulk nello spazio ma la Marvel gli fece cambiare tutto con un cielo blu e soleggiato. "Gli abbiamo detto 'Joss, non possiamo farlo perché non finirà nello spazio e la gente penserà che stiamo per realizzare Planet Hulk'" spiega il presidente "E lui ci ha risposto 'e allora cosa farete?' e noi 'non lo sappiamo ancora'. Se lo riguardate, Hulk sta volando nel cielo. In un cielo limpido. Nel film era più una sorta di 'lo abbiamo perso, non abbiamo più il suo segnale' ma restava tutto sulla Terra".

"Poi ho pensato 'e se andasse veramente nello spazio?'" continua "Lo abbiamo chiamato per scherzo Planet Thor, per un po'. E sapete cosa significava? Ho detto agli altri [della Marvel, nb.] che Hulk era finito veramente nello spazio alla fine di Age of Ultron. E cosi l'ho dovuto dire a Joss, un anno dopo l'uscita di Age of Ultron. Era qualcosa di grosso. Ero passato dal 'Joss non andrà nello spazio' a 'Joss, indovina un po'? E' andato nello spazio'.".