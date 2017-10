Thor: Ragnarok, Feige parla di Waititi, Goldblum e Planet Hulk, nuove foto

Mentre i Marvel Studios continuano a promuovere l'uscita di, il presidente dello studioha parlato di svariati temi in numerose interviste.

In primis, ha svelato che l'interprete del Gran Maestro, Jeff Goldblum, era stato avvicinato per un altro ruolo nel primo Captain America - Il Primo Vendicatore: "Siamo stati vicini ad averlo. Penso ne abbiamo parlato o gli abbiamo offerto un ruolo nel primo Captain America. Era il ruolo del senatore presente nel tour di Cap. Non era interessato o disponibile, non ricordo. E ringrazio Dio, perché era una parte piccola e adesso interpreta il Gran Maestro, che è straordinario".

Riguardo il regista Taika Waititi, Feige ha spiegato che "spera di poter lavorare ancora con lui", elogiando il suo lavoro nel portare le tavole di Jack Kirby sul grande schermo.

Parlando degli elementi di Planet Hulk, il presidente dello studio spiega che volevano avere assolutamente Hulk nella pellicola: "Stavamo pensando seriamente a quale personaggio includere. Era importante per noi e per Chris Hemsworth. Captain America aveva Vedova Nera e Iron Man, e lui? Thor ha tanti personaggi interessanti nei fumetti. Non parlerò di Sif al momento, ma volevamo veramente vedere Valchiria nel film. Volevamo introdurre Hela, poi ci sono Beta Ray Bill o Balder che non sono ancora apparsi sul grande schermo, perché ha tanti personaggi, molto belli. Ma in termini di personaggi Marvel e di supereroi, volevamo assolutamente Hulk. Potevamo metterli l'uno contro l'altro e avere quell'umorismo da pesce fuor d'acqua che li ha caratterizzati. Quindi quando abbiamo fatto Age of Ultron, quando Hulk è andato nello spazio, ci ha permesso di esplorare anche la possibilità di avere la sua versione da Gladiatore".

Qui sotto delle nuove immagini promozionali.