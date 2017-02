Thor: Ragnarok, un estratto dal dietro le quinte del cinecomic

Come ormai saprete, nell'edizione home video disarà inclusa una featurette che ci mostrerà un dietro le quinte ed un'anticipazione della Fase Tre dell'Universo Cinematografico Marvel Studios.

Immancabile è, ovviamente, Thor: Ragnarok, terzo titolo dei Marvel Studios in arrivo quest'anno e l'unico di cui ancora non abbiamo visto veramente nulla. Da questa featurette erano già stati estratti degli screenshot, ma adesso il frammento incentrato sulla terza avventura del Dio del Tuono della Marvel è finita in rete, e potete visionarla - finché non sarà rimossa - qui di seguito.

Thor: Ragnarok, firmato da Taika Waititi, è attesissimo dai fan del personaggio, anche per via delle dichiarazioni recenti che vogliono combattimenti mai visti prima e un umorismo ben dosato all'interno del cinefumetto.

Da noi sarà distribuito dalla Walt Disney Pictures a fine ottobre.