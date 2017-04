Thor: Ragnarok, ecco quando arriverà il primo trailer del cinecomic Marvel

Manca ancora un bel po' alla release internazionale di, terzo cinecomic deiin uscita quest'anno e diretto da

Dopo aver ricevuto le prime immagini ufficiali e le dichiarazioni del cast, siamo ancora in attesa del primo trailer (lodato come "uno dei migliori" da James Gunn).

Oggi, è arrivata online la classificazione del trailer del film: si tratta di un filmato di 1 minuto e 48 secondi, che dovrebbe arrivare online intorno al 12 Aprile.

Tempismo ottimo, dopo il trailer di Spider-Man: Homecoming e in vista dell'imminente release di Guardiani della Galassia Vol. 2.

Diretto da Taika Waititi, Thor: Ragnarok arriverà nelle sale italiane il 25 Ottobre.

Questa la sinossi ufficiale:

«In Marvel's Thor: Ragnarok, Thor (Chris Hemsworth) è imprigionato nell’altro lato dell’universo senza il suo potente martello, e si ritroverà in una corsa contro il tempo per tornare ad Asgard e fermare il Ragnarok – la distruzione del mondo e la fine della civiltà asgardiana – nelle mani di una nuova, potente minaccia, la spietata Hela (Cate Blanchett). Ma prima dovrà sopravvivere ad una sfida mortale tra gladiatori in cui si ritroverà contro il suo ex-alleato e membro degli Avengers, l’Incredibile Hulk!».