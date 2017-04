Thor: Ragnarok, poster e teaser trailer italiano sulle note di Immigrant Song

E così, quasi a sorpresa, ecco sbarcare online il primo, bellissimo teaser trailer ufficiale dell'attesissimo, terza avventura cinematografica dei Marvel Studios dedicata al Dio del Tuono interpretato da

Nel film, Thor si imbarcherà in un viaggio per la galassia alla ricerca di Odino e di un modo per sconfiggere Hela (Cate Blanchett), Dea di Niflheim, restando anche prigioniero nell'Arena gladiatoria del Grandmaster (Jeff Goldblum), dove incontrerà il compagno scomparso da Avengers: Age of Ultron, Hulk (Mark Ruffalo).



Thor: Ragnarok diretto da Taika Waititi vedrà nel cast anche Tom Hiddleston, Anthony Hopkins, Karl Urban, Idris Elba Tessa Thompson, per un'uscita prevista nelle nostre sale il prossimo 25 ottobre 2017.