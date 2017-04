Thor: Ragnarok, ecco perché il Grandmaster di Jeff Goldblum non ha la pelle blu

diè atteso nelle nostre sale per ottobre 2017, e proprio il regista è stato recentemente intervistato da, rivelando qualche particolare interessante anche suldi

Come molti fan Marvel avranno notato dalle immagini e dal trailer, infatti, il personaggio in questione non è caratterizzato dall'iconica pelle di colore blu, e Waititi ha spiegato al sito il perché di questa modifica, dichiarando: «Semplice: Jeff ha fatto già un altro film dove era blu».



Proprio così. Per non confondere le idee con il flop del 1988 Le ragazze della Terra sono facili dove Goldblum interpretava l'alieno Mac, il regista a quanto pare ha preferito lasciare l'attore al naturale, colorando solo qualche ciocca di capelli e il mento di blu. C'è anche da dire che lo stesso attore non voleva verosimilmente creare nella testa del pubblico un collegamento involontario con una delle sue peggiori interpretazioni di sempre. La scelta è insomma più che comprensibile.



Thor: Ragnarok vedrà nel cast anche Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Mark Ruffalo, Cate Blanchett, Karl Urban, Idris Elba, Tessa Thompson e Anthony Hopkis, per un'uscita prevista nelle sale italiane il 25 ottobre 2017.