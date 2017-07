Thor: Ragnarok, ecco il nuovo spettacolare trailer del film

Come rumoreggiato, durante il panel dei Marvel Studios è stato diffuso un nuovo spettacolare trailer ufficiale di, nuovo cinefumetto dello studio diretto da

Il trailer, che trovate anche in questa notizia, è stato 'anticipato' qualche minuto prima dal canale Youtube della divisione russa della Marvel, "rovinando" la sorpresa alla Casa delle Idee.

La regia del cinefumetto è affidata a Taika Waititi e nel cast ritroveremo Chris Hemsworth e Tom Hiddleston nei panni, rispettivamente, di Thor e Loki; con loro anche Mark Ruffalo, che tornerà ad interpretare Hulk.

Dai precedenti episodi torneranno anche Idris Elba, nei panni di Heimdall, e Sir Anthony Hopkins come Odino. New entry: Cate Blanchett come Hela, Karl Urban come Skurge, Tessa Thompson nei panni di Valchiria e Jeff Goldblum come Gran Maestro.

La pellicola arriva a fine ottobre.