Thor: Ragnarok - ecco il nuovo, coloratissimo poster IMAX!

hanno rivelato il nuovo e colorato posterdi Thor: Ragnarok , il film che vede il ritorno del Dio del Tuono sullo schermo, nella sua terza e ultima (?) avventura standalone. La pellicola esce il 25 ottobre in Italia.

Thor: Ragnarok sinossi: in questa nuova pellicola Thor (Chris Hemsworth) è imprigionato nell’altro lato dell’universo senza il suo potente martello, e si ritroverà in una corsa contro il tempo per tornare ad Asgard e fermare il Ragnarok - la distruzione del mondo e la fine della civiltà asgardiana - nelle mani di una nuova, potente minaccia, la spietata Hela (Cate Blanchett). Ma prima dovrà sopravvivere ad una sfida mortale tra gladiatori in cui si ritroverà contro il suo ex-alleato e membro degli Avengers, l’Incredibile Hulk!

Thor: Ragnarok vedrà nel cast: Chris Hemsworth nei panni del Dio Del Tuono, Tom Hiddleston nei panni di Loki, Mark Ruffalo nei panni di Hulk, Idris Elba nei panni di Heimdall, Sir Anthony Hopkins di nuovo in quelli di Odino, Cate Blanchett nei panni di Hela, Tessa Thompson come l'eroina Valchiria, Jeff Goldblum nei panni dell'eccentrico Grandmaster, Karl Urban nei panni di Skurge e Sam Neill. Taika Waititi è il regista del film.