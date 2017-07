Thor: Ragnarok, ecco i nuovi character standee dedicati ai protagonisti

In attesa di un potenziale nuovo trailer atteso per questo sabato - in concomitanza con il panel dei Marvel Studios al San Diego Comic-Con -, arrivano in rete dei nuovi character standee dedicati ai personaggi di

Oltre a Thor (Chris Hemsworth) in persona, questi standee che trovate nella galleria di immagini qui sotto, troviamo anche Loki (Tom Hiddleston), Hela (Cate Blanchett), Skurge (Karl Urban), Valchiria (Tessa Thompson), Il Gran Maestro (Jeff Goldblum) e Hulk (Mark Ruffalo).

Al Comic-Con già si sono intraviste delle action figure dal film, ma i fan sono in attesa di novità e, soprattutto, di un nuovo trailer. Saranno accontentati?

La pellicola di Taika Waititi esce a fine ottobre in Italia.