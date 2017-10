Thor: Ragnarok, ecco Hulk 'gladiatore' nel nuovo spot tv

I Marvel Studios hanno annunciato l' Hela ween, 31 giorni dedicati a. Ogni giorno la Marvel promette di pubblicare un contenuto esclusivo dal cinefumetto prima dalla sua release a novembre (da noi già a fine ottobre).

Ed oggi lo studio ha diffuso un nuovo spot televisivo che presenta qualche breve sequenza inedita. In particolare vediamo qualche frammento in più con protagonista Hulk (Mark Ruffalo), in versione 'gladiatore', e con la Valchiria di Tessa Thompson. Come sempre, lo spot potete visionarlo direttamente all'interno di questa notizia.

La regia del terzo sequel dedicato al Dio del Tuono dei fumetti della Marvel è affidata a Taika Waititi. Chris Hemsworth tornerà ad interpretare il personaggio in un cast che include Tom Hiddleston, Cate Blanchett, Idris Elba, Karl Urban, Benedict Cumberbatch e Anthony Hopkins.