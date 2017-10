Thor: Ragnarok, dove è finita la Lady Sif di Jaimie Alexander?

continuano a promuovere Thor: Ragnarok con nuovi spot e foto. La pellicola arriverà la prossima settimana ma sembra che ci sia già una conferma che deluderà i fan del Dio del Tuono.

Come anticipato in questi mesi, Jaimie Alexander non tornerà a rivestire i panni di Lady Sif. Il personaggio è apparso nelle due precedenti pellicole su Thor e in due stagioni di Agents of S.H.I.E.L.D., ma non sarà in Thor: Ragnarok di Taika Waititi. Come mai?

Non è chiara la motivazione, ed è probabile che l'impegno della Alexander con la sua nuova serie tv, Blindspot, le abbia impedito di partecipare al terzo film. Ma né la Marvel né Taika Waititi hanno 'eliminato' il personaggio o fatto un recast, semplicemente non sarà presente in Ragnarok.

Intervistato a riguardo, Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, ha affermato: "Citerò Maz Kanata da Star Wars: Il Risveglio della Forza. 'E' una bella domanda per un'altra volta'. Diceva cosi? Più o meno...".

Ovviamente Feige non ha voluto rispondere, ma questo lascia intendere che Sif potrebbe apparire in futuro (gli impegni di Alexander, permettendo). La domanda è: dove?