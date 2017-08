Thor: Ragnarok, il Dottor Strange appare nel trailer internazionale

E' apparso in rete, in queste ore, un nuovo trailer internazionale diche è, però, semplicemente un rimontaggio delle scene presenti nei primi due trailer diffusi in questi mesi.

Nonostante ciò, in questo trailer vengono presentate delle brevi sequenze inedite in cui ci viene mostrato il Dottor Strange (Benedict Cumberbatch) che, come saprete, avrà un ruolo minore nel film e aiuterà il nostro Thor (Chris Hemsworth) a ritrovare Odino (Anthony Hopkins). Trovate il trailer proprio in questa notizia.

Questo trailer segue l'arrivo in rete del bel poster giapponese.

Thor: Ragnarok, in uscita a fine ottobre, vede il Dio del Tuono dei fumetti della Marvel dover fronteggiare Hela (Cate Blanchett) in una coloratissima avventura cosmica.