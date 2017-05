I Marvel Studios hanno diffuso in rete un nuovo trailer internazionale per il prossimo, in arrivo ad ottobre nei cinema. Il trailer è una versione rimontata di quello uscito in rete tempo fa, privato delle scene umoristiche.

In Thor: Ragnarok, ritroviamo Thor sul suo pianeta natale, Asgard. Il suo fratellastro Loki, creduto morto anni prima, ha preso il posto di Odino a sua insaputa ed ha liberato la malvagia Hela. Quest'ultima spazza via Asgard e manda in esilio Thor su un pianeta di gladiatori, gestito dal Gran Maestro, in cui il Dio del Tuono dovrà fronteggiare un suo caro vecchio amico: l'incredibile Hulk...

La regia è affidata a Taika Waititi. Il film sarà nelle sale italiane ad ottobre.