Thor: Ragnarok, un dietro le quinte dalla pellicola dei Marvel Studios

ET ha avuto modo di visitare in esclusiva il set di, prossimo capitolo della saga cinematografica sul Dio del Tuono dei fumetti della, ed ecco arrivare in rete un video che ci mostra alcune sequenze inedite dalla pellicola. Lo trovate dopo il salto.

Thor: Ragnarok, diretto da Taika Waititi, mostra Thor (Chris Hemsworth) cercare di risolvere il mistero legato alle Gemme dell'Infinito ed incappare, nel frattempo, in svariate avventure. Il ritorno di Hela (Cate Blanchett) spazza via Asgard e Thor è esiliato su Sakaar, un pianeta dove il Gran Maestro (Jeff Goldblum) spinge i suoi 'schiavi' a partecipare alla Sfida dei Campioni, una sorta di gioco simile ai gladiatori. Qui il Dio del Tuono incontrerà il suo ex collega e amico Hulk (Mark Ruffalo).

Insieme a lui, Valchiria (Tessa Thompson) e a Loki (Tom Hiddleston), Thor dovrà affrontare Hela ed impedire il Ragnarok, la fine di ogni cosa...