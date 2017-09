Thor: Ragnarok, da Civil War ad Infinity War: svelati i collegamenti

In questi giorni stanno arrivando tanti dettagli da, il terzo capitolo sulle avventure del Dio del Tuono dei fumetti della, in arrivo a fine ottobre nei cinema italiani.

Nel frattempo arrivano altri dettagli dalla pellicola di Taika Waititi che risponderebbero, finalmente, alla domanda "dov'era Thor durante gli eventi di Captain America: Civil War?". Mentre Hulk, chiaramente, era sparito con una navicella alla fine di Avengers: Age of Ultron, Thor era semplicemente tornato su Asgard. Perché, dunque, il Dio del Tuono interpretato da Chris Hemsworth non è tornato sulla Terra a prendere una posizione nello scontro interno tra i Vendicatori?

Lo svela Slashfilm, ed è una risposta ovvia. Alla fine di Age of Ultron, Thor lascia Midgard per indagare su chi stia tentando di raccogliere le Gemme dell'Infinito (ovvero Thanos) ed ora scopriamo che, da allora, "Thor ha tentato di scoprire chi c'è dietro i recenti eventi disastrosi dell'universo, ed ha cercato le Gemme dell'Infinito per impedire il futuro che ha visto per Asgard e gli altri in Age of Ultron. Questo lo ha portato in svariate avventure nel cosmo che lo hanno leggermente 'allontanato' dalla sua missione originale".

E come tutto questo si ricollegherà ad Avengers: Infinity War? "E' come quando Captain America: The Winter Soldier ha tolto alcune opzioni dal tavolo per rendere difficili le cose ai Vendicatori in Avengers: Age of Ultron" ha spiegato il produttore Brad Winderbaum.

In Captain America: The Winter Soldier lo S.H.I.E.L.D. cadeva, cosi da lasciare i Vendicatori - in Age of Ultron - senza un supporto. La medesima cosa accadrà in Infinity War a seguito degli eventi di Thor: Ragnarok. "Tutto il mondo cosmico dell'MCU era tipo 'ok'" ha spiegato "Avevano Thanos, i Chitauri, e tutte queste minacce dall'alto in arrivo sulla Terra. Ma avevano anche gli Asgardiani, queste forze protettive al loro fianco. Ora sarà più difficile per loro andare in soccorso dei nostri eroi".