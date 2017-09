Thor - Ragnarok: Chris Hemsworth ha suggerito l'Australia per girare il film

Thor: Ragnarok è il primo cinefumetto deiad essere stato girato in Australia. Pare che sia stato proprio il titolare del ruolo principale,, a chiedere che la produzione si spostasse nella terra dei canguri.

Lui lo suggerì, ma si sorprese molto quando venne fuori che la Marvel aveva approvato l'idea. In Thor: Ragnarok, il Dio del Tuono se la vedrà con Hela, la dea della morte, che vuole impadronirsi di Asgard.

Thor: Ragnarok quindi, è stato girato nella Gold Coast, in Australia da giugno a ottobre 2016. E le riprese aggiuntive si sono poi svolte ad Atlanta da luglio a ottobre: tra queste, ci sono anche le scene post credit. Hemsworth, nato in Australia e residente lì, ha parlato di quando chiese alla Marvel di girare nella sua terra natia:

"Ho chiesto se potevamo girare in Australia e, per fortuna, il tizio con cui ho parlato ha detto che ok, avrebbero fatto un sopralluogo, ma che non potevano promettermi nulla. Per me essere di nuovo a casa per più di due settimane era fantastico. E ha funzionato! Alla fine è stato fantastico!"

Continuando, l'attore ha detto quanto fosse fantastico tornare ogni sera a dormire nel suo letto, e di quanto tutto, a partire dal clima, alla crew sia stato straordinario: l'esperienza, per lui è stata la migliore fino a questo momento.

I primi due film di Thor sono stati girati il primo a Los Angeles e nel New Messico, per quanto riguarda Thor: The Dark World, le riprese sono invece state fatte a Londra e in Islanda.