Thor - Ragnarok: Chris Hemsworth raduna i "suoi" Revengers nel nuovo video!

Thor: Ragnarok sarà un film che si discosterà molto dai precedenti; come ha già dichiarato il regista, Taika Waititi in alcune interviste rilasciate tempo fa, per lui questo è come fosse il primo film di una eventuale nuova trilogia, dal momento che non solo il colpo d'occhio visuale è molto diverso dalle pellicole precedenti, ma anche il "tono" generale si discosta dai primi due "Thor".

Ora la Marvel Entertainment ha rilasciato un video promozionale in cui si vede proprio il Dio del Tuono assemblare la squadra che lo aiuterà nella missione contro Hela, la Dea della Morte. Tutti insieme, dovranno fermare Ragnarok, la distruzione cioè della civiltà asgardiana e di tutto ciò che Thor conosce.

Date un'occhiata al divertente video - qui sotto la caption - e diteci cosa ne pensate nei commenti!

Marvel Entertainment ✔@Marvel

The Revengers are coming. #ThorRagnarok

9:00 PM - Sep 29, 2017

Sinossi: "In Marvel's Thor: Ragnarok, Thor (Chris Hemsworth) è imprigionato nell’altro lato dell’universo senza il suo potente martello, e si ritroverà in una corsa contro il tempo per tornare ad Asgard e fermare il Ragnarok - la distruzione del mondo e la fine della civiltà asgardiana - nelle mani di una nuova, potente minaccia, la spietata Hela (Cate Blanchett). Ma prima dovrà sopravvivere ad una sfida mortale tra gladiatori in cui si ritroverà contro il suo ex-alleato e membro degli Avengers, l’Incredibile Hulk!"

Thor: Ragnarok arriva in Italia il 25 ottobre 2017, è diretto dal regista Taika Waititi e nel cast troviamo Chris Hemsworth nei panni di Thor Odinson, Mark Ruffalo nei panni di Bruce Banner (Hulk), Tessa Thompson nei panni di Valchiria, Sir Anthony Hopkins nei panni di Odino Borson, Idris Elba nei panni di Heimdall, Benedict Cumberbatch nei panni del Doctor Stephen Strange, Karl Urban nei panni di Skurge, Jeff Goldblum nei panni di En Dwi Gast (Grandmaster), Tom Hiddleston nei panni di Loki Laufeyson, Cate Blanchett nei panni di Hela e Clancy Brown nei panni di Sutur.