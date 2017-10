Thor: Ragnarok, Chris Hemsworth non reagisce bene allo spoiler di un giornalista

hanno sempre, durante la promozione dei propri film, cercato di mantenere top-secret tutte le sorprese ed i plot twist delle varie pellicole. E' da sempre stato uno dei punti di forza del reparto marketing della Casa delle Idee.

E nonostante tutto quel che sappiamo di Thor: Ragnarok arrivati ad una settimana dalla release in Italia, ci sono ancora varie sorprese che non sono state spoilerate al pubblico. Peccato che una sia stata spoilerata da un giornalista australiano durante un'intervista con Chris Hemsworth e Mark Ruffalo.

ATTENZIONE! SPOILER!

Durante l'intervista, il giornalista parla del personaggio di Hela, interpretato da Cate Blanchett. Il giornalista chiaramente si riferisce alla villain come "alla sorella di Thor", il che porta Hemsworth ad essere irritato.

Dopo un paio di volte che il giornalista ripete la parola "sorella", Hemsworth sbotta: "non puoi dire che è sua sorella in quel modo. Non puoi spoilerare in questo modo". A quel punto l'attore chiede se la trasmissione sia in diretta o se è possibile tagliare la parte. Peccato che sia la prima... e molti fan sono rimasti spoilerati, senza preavviso.