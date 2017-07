Thor Ragnarok: Cate Blanchett vorrebbe più villain femminili

è pronta a debuttare nel Marvel Cinematic Universe, nel terzo film dedicato al Dio del Tuono, interpretato da Chris Hemsworth, Thor: Ragnarok . Blanchett, vincitrice di due Oscar e tra le star più acclamate di Hollywood darà il volto a Hela, dea della Morte asgardiana e sarà la prima 'cattiva' in assoluto dell'MCU.

Proprio su questo punto si è soffermata l'attrice, che ha affermato il suo desiderio di vedere più donne villain nei film Marvel:"Non mi ero accorta di essere la prima villain Marvel sul grande schermo. Quando mi sono accorta ho pensato 'No, non può essere. Ah, invece è vero!'. Ci sono state tante, tantissime nemiche femminili nei fumetti ma c'è voluto un po' a portarle sullo schermo. Spero che d'ora in poi ce ne saranno tante altre."

Diretto da Taika Waititi, e basato sull'omonimo personaggio della Marvel, Thor: Ragnarok è il terzo film su Thor e il diciassettesimo del Marvel Cinematic Universe. Nel cast Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett, Idris Elba, Jeff Goldblum, Tessa Thompson, Karl Urban, Mark Ruffalo e Anthony Hopkins.