Thor - Ragnarok: Cate Blanchett non si è sentita sotto pressione per il ruolo

Thor: Ragnarok , il cinefumettoin uscita tra pochissimo in Italia - il 25 ottobre - vede un nuovo villain ad intralciare la strada di Thor. E', interpretata dalla straordinaria Cate Blanchett. A quanto pare, l'attrice non ha risentito della pressione che accettare un ruolo simile può provocare.

Cate Blanchett è un'attrice dalle potenzialità illimitate, il suo talento è straordinario. Una donna sicura di sé e della sua sconfinata professionalità. L'attrice ha recentemente dichiarato di non essersi sentita per nulla sotto pressione per aver accettato di interpretare Hela nel nuovo film Marvel Studios, Thor: Ragnarok, diretto dal regista Taika Waititi. Anche se il suo ruolo è quello del primo vero super-villain donna, lei più che sotto pressione si è sentita felice di interpretare una donna tanto potente. Se ricordate, non appena ha letto della scena in cui, con una sola mano, distrugge Mjolnir, il martello del Dio Del Tuono, ha detto di sì alla parte.

E dunque niente patemi d'animo per la superlativa Blanchett che ha dichiarato:

"Penso che l'unico motivo per il quale una dovrebbe sentirsi sotto pressione è che questa potrebbe essere l'unica occasione per una donna (di interpretare un ruolo del genere), e credo sia una cosa ridicola. Insomma, c'è un nutrito gruppo di fan donne e io stessa ho una figlia sapete... Quindi voglio che le ragazze si possano identificare anche con un personaggio "forte" che mostri cioè anche altre porzioni dello spettro interpretativo, al di là di quello degli eroi... Pertanto non ero sotto pressione: ero esaltata!"

Non fa una piega!