Thor: Ragnarok avrà 'combattimenti mai visti prima e humour ben bilanciato'

Grazie ad uno speciale contenuto negli extra di Doctor Strange, abbiamo dato uno sguardo ai primi concept art e alle foto dal set del cinecomic. In più, ci sono state interviste al cast e alla crew.

«Avrà i momenti d’azione più folli, selvaggi e spettacolari che si siano mai visti nel Marvel Cinematic Universe» spiega il produttore esecutivo Brad Winderbaum. «La relazione tra Thor e Hulk sarà incredibile».

«Voglio portare lo spettatore in un viaggio che lo farà anche divertire, insieme al grande spettacolo d’azione» continua il regista Taika Waititi. «Sarà un film unico».

Diretto da Taika Waititi (What We Do in the Shadows, Hunt for the Wilderpeople) e prodotto dai Marvel Studios, Thor: Ragnarok arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 25 Ottobre 2017.

Terzo ed ultimo film della trilogia di Thor, la pellicola vedrà il ritorno di Chris Hemsworth (Thor), Tom Hiddleston (Loki), Mark Ruffalo (Bruce Banner/Hulk), Anthony Hopkins (Odino) e Idris Elba (Heimdall), che saranno affiancati dalle new entry Cate Blanchett (Hela), Jeff Goldblum (Gran Maestro), Tessa Thompson (Valchiria) e Karl Urban (Skurge l’Esecutore).

Thor: Ragnarok fa parte della Fase 3 dell’Universo Cinematografico Marvel.

Questa la sinossi ufficiale:

«In Thor: Ragnarok dei Marvel Studios, Thor è imprigionato nell’altro lato dell’universo senza il suo potente martello, e si ritroverà in una corsa contro il tempo per tornare ad Asgard e fermare il Ragnarok – la distruzione del mondo e la fine della civiltà asgardiana – nelle mani di una nuova, potente minaccia, la spietata Hela. Ma prima dovrà sopravvivere ad una sfida mortale tra gladiatori in cui si ritroverà contro il suo ex-alleato e membro degli Avengers, l’Incredibile Hulk!».