Thor: Ragnarok, arriva in rete una nuova foto dal dietro le quinte

Il registaha da poco condiviso una nuova foto dal dietro le quinte del set della pellicola di prossima uscita, in cui possiamo dare un'altro sguardo al protagonista impersonato da. Come sempre, la foto è visibile, in calce alla news, dopo il salto.

Waititi, come molti sanno, è noto per il suo senso dell'umorismo, che ha già sfoderato più volte per condividere con i suoi fan diversi aggiornamenti riguardo a Thor (Chris Hemsworth).

Questa volta, Waititi si è impegnato a scherzare con nuovi giochi di parole. La foto, scattata da Darryl Jacobsen, mostra Thor/Hemsworth assorto nei suoi pensieri dietro ad un tavolo pieno di zucche. Waititi, oltre a scrivere: "Gli Asgardiani amano le zucche", condivide con i fan diversi giochi di parole come hashtag, per esempio Gourdians Of the Galaxy e Zucca di Tuono.

All'interno del cast abbiamo anche Tom Hiddleston, che riprenderà il ruolo di Loki, Cate Blanchett, Idris Elba, Jeff Goldblum, Tessa Thompson e Karl Urban, con Mark Ruffalo e Anthony Hopkins.

Thor: Ragnarok farà il suo debutto nelle sale il 3 novembre 2017.