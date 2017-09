Thor: Ragnarok, aperte ufficialmente le prevendite dei biglietti

Con l’uscita nelle sale italiane fissata al 25 ottobre 2017, si sono ufficialmente aperte le prevendite per i biglietti di, terzo capitolo delle avventure in solitaria del Dio del Tuono della Marvel.

Di seguito potete leggere il comunicato stampa ufficiale, mentre in calce alla news trovate anche il nuovo poster italiano del film. Per prenotare i vostri biglietti vi rimandiamo al sito ufficiale italiano della pellicola.

Milano, 22 settembre 2017 – Sono ufficialmente aperte le prevendite dei biglietti per il nuovo film Marvel Thor: Ragnarok. Sul sito thorragnarok.it, in continuo aggiornamento, sono disponibili maggiori informazioni a riguardo. Il terzo capitolo della saga dedicata al dio del Tuono arriverà nelle sale italiane il 25 ottobre, anche in 3D. Nell’attesa è disponibile il nuovo poster del film.

In Thor: Ragnarok Chris Hemsworth torna a vestire i panni di Thor. Il dio del Tuono è intrappolato dall’altro lato dell’universo senza il suo potente martello, mentre ad Asgard l’inferno si scatena in seguito al ritorno di Hela: una malvagia creatura proveniente da una zona oscura e dimenticata dell’universo, dotata di un potere mai visto prima nei Nove Regni. “Demolirà la tipica idea di villain” afferma il regista Taika Waititi. “Lei non è solo bella e tutto ciò che ci si aspetta da un cattivo femminile. È divertente, sorprendente e ha un aspetto fantastico. Ma è anche imperfetta e tormentata”.

Interpretata dal premio Oscar® Cate Blanchett, Hela possiete l’abilità di scatenare armi illimitate in modi straordinari e letali ed è tornata per cercare vendetta su coloro che l’hanno esiliata.“Mi sono divertita moltissimo a interpretare questo demone, questa dea della Morte”, commenta Blanchett. “Non è semplicemente sinistra. C’è una vena di malizia e di giocosità nel suo personaggio”.

Proprio nel momento in cui Asgard ha più bisogno di lui, Thor è bloccato su un pianeta chiamato Sakaar. Qui ritrova il suo potente alleato Bruce Banner in un’arena di gladiatori: arrivato in questo luogo in seguito agli eventi di Avengers: Age of Ultron, da due anni vive nei panni di Hulk e non vuole restituire il controllo a Bruce Banner, che lo farebbe sicuramente tornare alla sua vita precedente sulla Terra. “Durante quel periodo di tempo, per come l’ho immaginata io, Banner è caduto in un sonno profondo” spiega Mark Ruffalo.

Sul grande schermo tornano anche Tom Hiddleston nei panni del fratello adottivo Loki, Idris Elba alias Heimdall e Anthony Hopkins nel ruolo di Odino. Tra gli altri personaggi presenti nei fumetti originali fanno il loro ingresso nell’Universo Cinematografico Marvel anche l’impetuosa guerriera cacciatrice di taglie Valchiria (Tessa Thompson), Skurge (Karl Urban) e il Gran Maestro, dittatore di Sakaar (Jeff Goldblum).

Diretto da Taika Waititi, Thor: Ragnarok è prodotto da Kevin Feige, mentre Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Thomas M. Hammel e Stan Lee sono i produttori esecutivi. La storia è stata scritta da Craig Kyle e Christopher Yost, insieme a Eric Pearson che ha firmato anche la sceneggiatura.