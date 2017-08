Thor: Ragnarok, ancora foto dal film, Waititi avrebbe voluto i Queen

I Marvel Studios hanno diffuso in rete delle nuove foto ufficiali dal prossimo capitolo della saga cinematografica dedicata al Dio del Tuono dei fumetti della

Le foto, che potete ammirare qui sotto e mostrano tre dei protagonisti del film - Thor (Chris Hemsworth), Hulk (Mark Ruffalo) e Loki (Tom Hiddleston) -, lasciano intravedere l'ispirazione di Jack Kirby da parte del regista Taika Waititi.

Nel frattempo, in un'intervista con EW, Waititi svela che avrebbe voluto i Queen per la colonna sonora se Freddie Mercury fosse stato ancora vivo: "Adoro quella sorta di trip cosmico dei fumetti di Thor. Un'altra influenza per il film è stato Flash Gordon. Ad esempio ho spesso detto che se Freddie fosse stato ancora vivo, avrei chiesto ai Queen di fare la colonna sonora. E' una grandissima e coloratissima avventura cosmica. E deve semplicemente essere divertente".