Thor: Natalie Portman apre ad un suo ritorno

InJane Foster, il personaggio interpretato da, non ci sarà.della Marvel aveva confermato l'assenza della Foster nella pellicola e l'attrice aveva lasciato intendere che aveva 'terminato' con i film dello studio per via della fine del contratto.

Ora, in una nuova intervista con Deadline, però, Natalie Portman apre ad un suo possibile ritorno nei panni di Jane Foster in futuro. "Quando sei un attore e fai uno di questi film, lavori con molti schermi verdi e devi avere un immaginazione molto grande. E' una grossa sfida personale" afferma la Portman "Quando partecipi a queste pellicole, devi immaginarti tutti, sia dentro che fuori. Devi creare te stessa quel mondo. E' come essere una ragazzina di nuovo".

Alla domanda se, dunque, la rivedremo in un futuro film della Marvel, l'attrice risponde: "Beh, si, spero un giorno...".