Thor: Jeff Goldblum in alcuni video su Twitter sul significato di Ragnarok

Se provate a chiedere a qualcuno che cosa significa la parola 'Ragnarok' probabilmente non avrete risposta. Anche se casualmente fossero esperti di mitologia norvegese, nessuno di loro potrebbe darvi risposte deliziose come quelle che vedrete con la star di Thor: Ragnarok , in alcuni video su Twitter con l'hashtag #WhatsRagnarok.

#WhatsRagnarok "What’ll happen to the fangirls getting to see Loki onscreen again for the first time since The Dark World." @AbigailMarie_99 pic.twitter.com/vUG6JG7oRJ — Marvel Studios (@MarvelStudios) 10 ottobre 2017

#WhatsRagnarok ⚡️"I think it's like the Asgardian version of a Time Out." - @annrudbeck pic.twitter.com/FnSsBHgt8C — Marvel Studios (@MarvelStudios) 10 ottobre 2017

#WhatsRagnarok "Ragnarok is the rare breed of Rhino that is located in Botswana. 🦏" - @CarlC86 pic.twitter.com/0SqJDvJJD2 — Marvel Studios (@MarvelStudios) 10 ottobre 2017

#WhatsRagnarok "Its a subgenre of rock n roll from the city of Ragna somewhere in Eastern Europe - v loud and abrasive music" @furiouscinema pic.twitter.com/kjbDjSU2yU — Marvel Studios (@MarvelStudios) 10 ottobre 2017

#WhatsRagnarok ⚡️ "The power Cate Blanchett has over you when she looks you in the eyes." - @JoyPuder pic.twitter.com/c66PVPrerz — Marvel Studios (@MarvelStudios) 10 ottobre 2017