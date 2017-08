Thor: Idris Elba pensa che McConaughey nell'MCU sarebbe un perfetto...

ha recentemente parlato del ruolo che la sua co-star in, potrebbe interpretare nell'e, più nello specifico, nell'universo dedicato al Dio del Tuono, Thor ! Matthew, secondo Elba, sarebbe un perfetto...

Odino! Naturalmente in versione giovane, visto che il ruolo è già di Sir. Anthony Hopkins!

Tempo fa pare che rumoreggiasse la notizia che McConaughey fosse in lizza per interpretare Ego, il Pianeta Vivente in Guardiani della Galassia Vol. 2 ma, come sappiamo, la parte è andata poi a Kurt Russell.

Parlando con MTV Elba, che riprenderà il ruolo di Heimdall in Thor: Ragnarok, ha risposto alla domanda se ci sia ancora posto o meno per McConaughey nell'Universo Cinematografico Marvel, e lui ha risposto:

"Ci sono un paio di versioni, potrebbe essere il padre di Thor. Una versione più giovane di lui. Spaccherebbe!"

Cliccando QUI potete trovare l'intervista completa. Thor: Ragnarok uscirà in sala il 25 ottobre 2017 in Italia!