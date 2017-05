This Beautiful Fantastic: online il trailer ufficiale in italiano

Ambi Media Italia ha diffuso online il trailer in italiano di, pellicola diretta da Simon Aboud e interpretata da. Prodotto da Andrea Iervolino e Constance Media, This Beautiful Fantastic è il secondo film diretto in carriera dal regista Simon Aboud ed è stato girato a Londra nel 2015.

La trama di This Beautiful Fantastic racconta la storia di una stravagante ragazza londinese, Bella Brown, giovane libraia che sogna di poter scrivere e illustrare libri per bambini. Cresciuta piena di fobie e paure, Bella non cura mai il suo giardino di casa e questo le comporta un richiamo dal suo padrone di casa che le impone di rimediare a quello stato di degrado in cui ha lasciato il giardino perchè in caso contrario verrà sfrattata. Bella cercherà di rimediare anche grazie all'aiuto dell'anziano vicino Alfie.

Il cast del film comprende Jessica Brown Findlay, Tom Wilkinson, Andrew Scott, Jeremy Irvine, Anna Chancellor e Eileen Davies.