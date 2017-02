Their Finest: online il trailer della commedia romantica

Online è stato diffuso il trailer di, commedia romantica diretta da, adattamento del romanzo di Lissa Evans. Il film dovrebbe arrivare nelle sale cinematografiche statunitensi dal prossimo 17 aprile mentre per il momento non è ancora stata resa nota una data d'uscita sul mercato italiano.

Con un cast all british, Their Finest Hour And A Half racconta la storia di un gruppo di persone situate a Norfolk durante la Seconda Guerra Mondiale e impegnate a girare un film di propaganda inglese. I personaggi sono un attore del cinema muto finito nel dimenticatoio, un copywriter del Ministero dell'Informazione, una costumista di Madame Tussauds e un militare. Il gruppo viene ingaggiato per raccontare la storia di due donne salvate dall'esercito mentre si trovano in pericolo su un'imbarcazione. Nonostante un'iniziale resistenza e antipatia il gruppo riuscirà a unire le forze per il bene del proprio Paese.

Il cast del film comprende Gemma Artenton, Sam Claflin e Bill Nighy.