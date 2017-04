The War with Grandpa: Uma Thurman e Rob Riggle nel cast

I due attori si uniranno anel film diretto dache inizierà le riprese la prossima settimana.

La storia si basa sul libro per bambini del 1984 Robert Kimmel Smith e la sinossi di Amazon ci racconta che "Peter è super eccitato all'idea che il nonno stia andando a vivere con lui e la sua famiglia. Finché non è costretto a cedergli la sua stanza. Lui ama il nonno, ma rivuole indietro la sua cameretta. Non ha altra scelta se non dichiarargli guerra. Ma il nonno si rivelerà essere più cocciuto di quanto non sembri. Invece di arrendersi, il nonno contrattacca. Erano così uniti una volta. Non si staranno spingendo troppo oltre ora?"

La commedia sarà prodotta da uno dei più giovani produttori accreditati della storia. Il libro è stato infatti sottoposto all'attenzione della CEO della Marro Films, Rosa Morris-Peart, da suo figlio di otto anni. Ha letto il libro e ha "pensato che ne sarebbe uscito un buon film". Marvin, il bambino, oggi ha 11 anni e sarà produttore esecutivo di The War with Grandpa.