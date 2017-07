The War - Il pianeta delle scimmie primo al boxoffice con 56 milioni di dollari

A quanto pare The War - Il Pianeta delle Scimmie diha vinto il week-end appena trascorso al box-office americano, incassandodi dollari e battendonelle sua seconda settimana di programmazione.

Nella saga prequel, si tratta del secondo capitolo con la migliore apertura, preceduto da L'alba del pianeta delle scimmie (72,6 milioni di dollari) e seguito da Apes Revolution (54,8). A livello internazionale, invece, il film con Andy Serkis e Woody Harrelson ha incassato 46 milioni di dollari in 61 mercati differenti, per un debutto mondiale di 102,5 milioni di dollari.



The War - Il Pianeta delle Scimmie ha un budget stimato intorno ai 150 milioni di dollari escluso il marketing. La storia del film vede le scimmie di Cesare lottare per la supremazia contro l'ultimo drappello di umani guidato dallo spietato Colonnello.