The War - Il Pianeta delle Scimmie, nuovo incredibile poster ufficiale

In The War - Il Pianeta delle Scimmie , Cesare (Andy Serkis) si ritrova, suo malgrado, nel bel mezzo di un conflitto con un esercito di esseri umani determinati a sterminarli, e guidati dal Colonnello (Woody Harrelson). Cesare tenta sempre la strada della 'pace' m un gravissimo attacco porta a numerose vittime tra la specie delle scimmie. L'istinto primordiale in Cesare si risveglia, portandolo alla vendetta. I due finiranno per scontrarsi e la battaglia che ne seguirà deciderà le sorti di entrambe le razze.

Dopo lo spettacolare full trailer diffuso nella giornata di ieri, la Twentieth Century Fox ha diramato in rete un nuovo poster ufficiale da, che potete ammirare comodamente in calce alla notizia.

Altri contenuti per War for the Planet of the Apes