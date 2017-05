The War - Il Pianeta delle Scimmie: ecco i due esclusivi Funko Pop!

Il prossimo sequel della, terzo film facente parte del recente reboot della celebre saga, si unisce ora alla famiglia deiin vinile con! Potete visionare inella nostra galleria in calce alla notizia, ovviamente subito dopo il salto.

Il Funko Pop! di Cesare appare piuttosto contrariato e imbraccia un fucile, mentre il più docile Maurice è alle prese con una tavoletta e un gessetto. Entrambi soggetti saranno disponibili nei negozi a metà maggio.

In The War - Il Pianeta delle Scimmie, il terzo capitolo del franchise il cui ritorno sul grande schermo è stato ampiamente acclamato, Cesare e le sue scimmie sono costretti in un conflitto mortale contro un esercito umano guidato da uno spietato Colonnello. Dopo che le scimmie subiscono perdite inimmaginabili nel conflitto, Cesare inizierà la sua missione finale per vendicare il suo popolo. Il suo viaggio porterà Cesare faccia a faccia con il Colonnello, e si contrapporranno l'uno contro l'altro in un’epica battaglia che determinerà il destino della loro specie e il futuro del pianeta Terra.

The War - Il Pianeta delle Scimmie è stato diretto ancora una volta da Matt Reeves, che ha lavorato anche alla sceneggiatura con l’aiuto di Mark Bomback. Peter Chernin, Dylan Clark, Rick Jaffa, Amanda Silver sono i produttori, con Mark Bomback e Mary McLaglen produttori esecutivi.

Faranno parte del cast di The War - Il Pianeta delle Scimmie il protagonista Andy Serkis nei panni di Cesare, Judy Greer nella parte di Cornelia, Woody Harrelson nel ruolo dello spietato Colonnello, Gabriel Chavarria nella parte del predicatore, Steve Zahn, Max Lloyd-Jones, Chad Rook nei panni di Boyle, Ty Olsson nella parte di Rex, Sara Canning, Aleks Paunovic, Terry Notary nei panni di Rocket, Alessandro Juliani nel ruolo di Spear e Karin Konoval nella parte di Maurice.

The War - Il Pianeta delle Scimmie esordirà nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti il 14 luglio 2017.