The War - Il Pianeta delle Scimmie: ecco la data d'uscita di DVD e Blu-Ray

The War - Il Pianeta delle Scimmie arriverà presto in versione home video, il prossimo mese. Ecco cosa conterrà il pacchetto home video del film di

La 20th Century Fox Home Entertainment ha annunciato le date d'uscita delle versioni 4K Ultra HD, Blu-ray, DVD, & Digital HD di The War: Il Pianeta delle Scimmie.

Incredibilmente, nonostante il grande favore di critica e pubblico per la pellicola di Matt Reeves, The War: Il Pineta delle Scimmie non ha guadagnato tanto quanto ci si sarebbe potuti aspettare: da un budget di partenza per la produzione di 150 milioni di dollari, l'incasso globale non ha superato i 365 milioni di dollari nel mondo. molto, molto meno, rispetto agli altri film della saga i quali hanno rispettivamente guadagnato 710.6 milioni di dollari (Dawn of the Planet of the Apes) e 481.8 milioni di dollari (Rise of the Planet of the Apes).

Le cause possono essere molteplici, tuttavia il rilascio cinematografico di The War: Il Pianeta dele Scimmie, è arrivato in sala una settimana dopo Spider-Man: Homecoming, il che potrebbe aver provocato la poca affluenza, senza contare la durata forse eccessiva della pellicola, che potrebbe aver scoraggiato gli spettatori.

Ma parliamo di uscite: la 20th Century Fox Home Entertainment ha ufficializzato l'uscita del Digital HD, che arriverà il 10 ottobre, e delle versioni 4K Ultra HD Blu-ray, 3D Blu-ray, Blu-ray e DVD, che arriveranno il 24 ottobre. Tra i contenuti speciali, troveremo dieci scene eliminate, sei featurette del dietro le quinte - un documentario che approfondisce la realizzazione del film - una gallery di concept art e un commento audio del regista. Ecco le specifiche:



Contenuti Speciali:

Scene Eliminate con commento Opzionale di Matt Reeves

Graveyard

Turncoats

Barrier Wall

"I Owe You One"

"A Great Man"

"Do Not Lose Hope"

Snowfall

The Colonel's Speech

Malcolm and the Dinosaurs

"I Am Like Koba"

Featurettes:

"Waging War for the Planet of the Apes" – In-depth documentary on the making of WAR FOR THE PLANET OF THE APES

"All About Caesar"

"WETA: Pushing Boundaries"

"Music for Apes"

"Apes: The Meaning of it All"

"The Apes Saga: An Homage"

Concept Art Gallery

Commento audio di Matt Reeves



The War: Il Pianeta delle Scimmie cast

Regista: Matt Reeves

Andy Serkis - Caesar

Woody Harrelson - The Colonel

Steve Zahn - Bad Ape

Karin Konoval - Maurice

Terry Notary - Rocket

Ty Olsson - Red

Michael Adamthwaite - Luca

Toby Kebbell - Koba

Judy Greer - Cornelia

Sara Canning - Lake

Max Lloyd-Jones - Blue Eyes

Devyn Dalton - Cornelius

Aleks Paunovic - Winter

Alessandro Juliani - Spear

Amiah Miller - Nova

Gabriel Chavarria - Preacher

Chad Rook - Boyle