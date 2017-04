The War - Il Pianeta delle Scimmie, Andy Serkis sul conflitto con Harrelson

The War - Il Pianeta delle Scimmie vede nel cast anche Judy Greer e Steve Zahn, per un'uscita prevista nelle nostre sale il 13 luglio.

Parlando del film con Entertainment Weekly, l'attore Andy Serkis ha rilasciato qualche nuova informazione sul conflitto tra Cesare e il Colonnello ( Woody Harrelson ). Queste le sue dichiarazioni: "Il Colonnello può sembrare uno psicotico, ma sta soltanto combattendo per la sopravvivenza del genere umano, allo stesso modo in cui Cesare sta lottando per la salvezza delle scimmie".

