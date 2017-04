The Wall: Aaron Taylor-Johnson e John Cena nel nuovo poster ufficiale

È grazie ache possiamo mostrarvi un nuovo poster ufficiale di, atteso war-movie diretto da) che vede protagonisti

Dopo la sorpresa di Mine di Fabio&Fabio, ecco arrivare nelle sale un'altra storia di guerra ricca di tensione e ambientata tra le sabbie del deserto. Questa volta Liman ci trasporterà in Iraq, dove due soldati americani verranno intrappolati in un gioco mortale da un cecchino iraqueno, con solo un muro di mattoni traballante a separarli dalla mira eccezionale dell'avversario.



Prodotto da Amazon Studios e scritto da Dwain Worrell, The Wall è atteso nelle sale americane il prossimo 12 maggio 2017. Trovate il nuovo poster in calce alla notizia.