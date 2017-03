The Void: ecco il terrificante full trailer dell'horror con Aaron Poole

Laha rilasciato online un nuovo trailer ufficiale per il film dell'orrore diretto da, in uscita il prossimo 7 aprile.

Dai produttori esecutivi dello splendido The Witch arriva l'inquietante The Void, che racconta la storia dell'ufficiale di polizia Carter (Aaron Poole) alla prese con un culto del male all'interno di un ospedale. Addentrandosi nei meandri dell'edificio e vedendosela con il personale del turno serale, Carter lotterà per la propria sopravvivenza e quella dei suoi compagni nella notte più terrificante della sua vita.



Scritto sempre da Gillespie e Kostanski, The Void vede nel cast anche Kathleen Munroe, Ellen Wong, Kenneth Welsh, Evan Stern, Daniel Fathers e Grace Munro.



Ecco il full trailer ufficiale: