The Void: arriva in rete un nuovo teaser dalla pellicola horror

Da pochi istanti ha fatto il suo debutto online un nuovo teaser trailer tratto direttamente dalla pellicola horror di prossima uscita che porterà il titolo die che ha visto sulle sedie da regista. Come sempre, potete trovare il filmato dopo il salto, in calce alla news.

La vicenda narrata nel film, di cui è uscito il trailer ufficiale la scorsa settimana, ha inizio quando il poliziotto Carter (Aaron Poole) scopre un uomo intriso di sangue che zoppica lungo una strada deserta. Immediatamente lo soccorre e lo porta in un ospedale locale. Qualcosa di terribile, però, circonda l'edificio e i pazienti e il personale all'interno cominciano a dare segni di follia. Cercando di proteggere i sopravvissuti, Carter li conduce nelle profondità dell'ospedale dove scoprono una via d'accesso per il male più oscuro.

Il film vede all'interno del cast anche anche Kathleen Munroe, Ellen Wong, Kenneth Walsh, Evan Stern, Daniel Fathers e Grace Munro ed è stato scritto e diretto da Jeremy Gillespie e Steven Kostanski.

The Void farà il suo debutto nelle sale cinematografiche statunitensi il 7 aprile 2017.