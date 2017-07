The Vault: trailer e poster per il nuovo horror con James Franco

FilmRise Releasing ha diffuso in streaming il primo trailer di, film di rapina con protagonistache lentamente assume contorni da film dell'orrore.

Diretto da Dan Bush (Signal), la pellicola vede coinvolti anche Taryn Manning, Francesca Eastwood, Clifton Collins Jr. e Scott Haze. Si tratta di uno dei tanti progetti che vedono coinvolto Franco nel 2017: l’attore è infatti atteso sul piccolo schermo con The Deuce, in cui darà vita a ben due personaggi, e nella sua nuova regia, The Disaster Artist, che affronta il dietro le quinte di The Room e di cui sono stati diffusi trailer e poster la scorsa settimana.

Sinossi: Quando la sua banca è preda di un gruppo di rapinatori, il manager Ed Maas (Franco) li condurrà astutamente verso una cripta segreta affermando vi sia l’intero bottino della struttura. In realtà darà il via a qualcosa di oscuro, terribile e mortale.

The Vault uscirà contemporaneamente nelle sale americane e On Demand il 1° settembre 2017. Di seguito trovate anche il poster ufficiale.