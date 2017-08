The Upside: il remake di Quasi amici ora ha un titolo

Weinstein Company ha ufficialmente annunciato il titolo del remake statunitense di, pellicola francese campione d'incassi nel 2011. Il film si chiamerà The Upside e verrà presentato in anteprima mondiale al prossimo Toronto International Film Festival. Diretto da Neil Burger, The Upside è interpretato da

The Upside è basato sulla vera storia dell'insolita amicizia tra Phillip Lacasse, miliardario di Park Avenue rimasto paralizzato dopo un incidente con la vela e Dell, un uomo recentemente uscito di prigione e in cerca di un posto di lavoro. I due provengono da mondi separati ma riusciranno ad instaurare un legame apparentemente improbabile, colmando le loro differenze.

Il cast di The Upside comprende Bryan Cranston, Kevin Hart, Nicole Kidman e Julianna Margulies. Cranston e Hart prendono il posto, rispettivamente, di François Cluzet e Omar Sy, star della pellicola francese.