The Underwater Welder: Ryan Gosling pronto a produrre il film

Il candidato alpronto a farsi carico della produzione del film tratto dalla, scritta dal pluripremiato Jeff Lemire e campione di vendite negli Stati Uniti.

Ryan Gosling non si ferma più. Dopo aver sfiorato l'Accademy Award appena una settimana fa, il protagonista maschile di La La Land smette i panni dell'attore per ritornare nelle vesti del produttore.



Dopo aver prodotto il suo primo film da regista, Lost River, e aver contribuito nello stesso ruolo alla realizzazione di Solo Dio Perdona di Nicolas Winding Refn, la prossima avventura di Gosling porta il nome di The Underwater Welder. La graphic nover scritta da Jeff Lemire racconta la storia di Jack Joseph, palombaro impiegato alla manutenzione sottomarina di una piattaforma petrolifera. Durante una delle sue immersioni, Jack avrà un contatto con il fantasma del padre morto, mentre la moglie del sub attende la nascita del figlio.



Per chi fosse interessato alle performance del Gosling attore, c'è da sorridere. Il biondo canadese, infatti, sarà prossimamente sul grande schermo in Song to Song di Terrence Malick e nell'attesissimo Blade Runner 2049, sequel del cult fantascientifico anni '80 diretto da Denis Villeneuve.