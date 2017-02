The Strangers 2: il regista sarà Johannes Roberts

Secondo quanto riporta BloodyDistusting, laavrebbe scelto il regista che dirigerà, sequel dell'horror uscito nelle sale nel 2008 scritto e diretto da Bryan Bertino. A dirigere il film saràe le riprese dovrebbero cominciare la prossima estate. Roberts sostituisce, inizialmente prima scelta.

Scritto da Ben Katai, The Strangers 2 dovrebbe raccontare le vicende di un padre e di una madre che prima di mandare la loro figlia ribelle in un collegio decidono di fare un'ultima vacanza tranquilla in famiglia dagli zii.

La serenità della coppia si sgretolerà quando al loro arrivo i figli adolescenti troveranno i corpi senza vita degli zii dilaniati da Man in the Mask, Pin Up Girl e Dollface, i tre sconosciuti mascherati.

Fyzz Facility Pictures e Relativity Media produrranno il film. Ancora ignoto il cast di questo sequel che spera di ripetere l'exploit del primo film, partito con un budget da 9 milioni di dollari incassandone circa 82.