The Strain: online il nuovo teaser trailer della quarta stagione

La FX ha rilasciato il teaser della quarta e ultima stagione della serie. La première è prevista per domenica 16 luglio. Seguono SPOILER sulla sinossi della stagione.

La quarta stagione inizia nove mesi dopo la fine della terza. Il mondo è caduto nell'oscurità e gli strigoi sono al comando. L'esplosione alla fine della precedente season ha scatenato un'apocalisse nucleare globale. L'inverno nucleare che ne è risultato ha liberato gli strigoi, permettendogli di uscire durante il giorno e consentendo al Master di dare vita a un regime totalitario. Facendo leva sulle paure della popolazione, il Master e i suoi adepti hanno creato un'alleanza chiamata "La Partnership". La maggior parte degli umani lavora per gli strigoi sotto un solo comandamento, collaborare o morire. Con il mondo in disordine e i nostri eroi allo sbando, ognuno di loro dovrà affrontare questioni personali e la morte stessa, anche con pochissime probabilità di farcela... Nel mentre, il Master regna incontrastato continuando a tessere la tela per il suo piano finale, la fine del mondo come lo conosciamo. Di fronte alla prospettiva dell'annientamento, avranno i nostri eroi quello che serve per sconfiggere la minaccia e salvare l'umanità?

The Strain è basato sull'acclamato thriller The Strain Trilogy di Guillermo del Toro e Chuck Hogan.