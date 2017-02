The Stone Boy: il primo trailer del film d'animazione

JoBloMovie ha diffuso online nelle scorse ore il primo trailer di, pellicola d'animazione presentata recentemente in diversi festival indie statunitensi e apprezzata anche per la tecnica utilizzata, che rimanda a un cinema d'animazione del passato e più artigianale, rispetto all'animazione digitale diffusa al giorno d'oggi.

The Stone Boy racconta la storia di un gruppo di amici che viaggiano in un mondo magico accompagnati da un ragazzo di pietra, appunto Stone Boy.

I colori accesi e la freschezza semplice del film saranno sicuramente delle qualità molto apprezzate, non solo dagli spettatori più piccoli ma anche dagli adulti, abituati a un cinema d'animazione che negli ultimi anni si è evoluto nella profondità delle tematiche ma che in alcuni casi ha peccato di eccesso di tecniche grafiche che finiscono per snaturare il fascino di un racconto animato.