The Startup: il trailer ufficiale del nuovo film di Alessandro D'alatri

Laha rilasciato in questi giorni online il primo trailer ufficiale di, nuova commedia firmata da, regista de

La storia del film segue il 18enne romano Matteo Achilli (Andrea Arcangeli), che ormai esasperato dalle ingiustizie subite decide di inventarsi un social network dove far convivere in modo innovativo e intuitivo domanda e offerta di lavoro. Inizialmente il progetto non sembra attecchire a sufficienza, ma la svolta arriverà molto presto, portando Matteo e i suoi compagni/colleghi all'interno del mondo che conta, fatto di ingenti profitti ma anche di ipocrisie e cambiamenti. Le strade da percorrere saranno così differenti.



The Startup vede nel cast anche Paola Calliari e Matilde Gioli, per un'uscita prevista il prossimo 6 aprile. Ecco il trailer ufficiale: